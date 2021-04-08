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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В продажу вышли четыре новые почтовые марки из серии "Красная книга Беларуси" Редкие представители фауны на конвертах. Четыре новые почтовые марки из серии "Красная книга Беларуси" вышли в продажу. На продукции представлены образы грызунов,...

Редкие представители фауны на конвертах. Четыре новые почтовые марки из серии "Красная книга Беларуси" вышли в продажу. На продукции представлены образы грызунов, среди которых белка-летяга и различные виды сонь, находящиеся на грани исчезновения. Самая редкая из них - садовая. Появились пушистые зверьки и на конвертах первого дня продажи. Особый подарок подготовили для коллекционеров открыток.Первый выпуск марочной продукции из серии редких животных страны вышел около 30 лет назад и был посвящен птицам. К Пасхе, Дню Победы и открытию "Славянского базара" также готовят выпуск тематически украшенных конвертов.