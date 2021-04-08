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Полезные знания молодежи принес городской этап республиканского конкурса "Студенты. Безопасность. Будущее"

08.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Огненное соревнование  собрало   более  80 участников. Учащиеся 14 вузов попробовали себя в качестве спасателей. Команды учились самостоятельно действовать в чрезвычайных ситуациях, а также оказывать первую медпомощь. Результаты тренировок продемонстрировали во время соревнования.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси: "Ребята изучают правила безопасности, в свою очередь это для нас еще и плюс, потому что происходит и популяризация спасателя-пожарного. Самое главное, что в конкурсах студенты и учащиеся изучают, как выйти из любой чрезвычайной ситуации, либо как себя вести, чтобы в нее не попасть".

Илья Васильев, студент Белорусской государственной академии музыки: "Была подготовка, мы приезжали в подразделения частей МЧС, на время надевали костюмы, бегали, гидранты собирали. Хочется посмотреть свой результат, если честно. Потому что мы музыканты, у нас ручки нежные, мы такие нежные все, мы занимаемся творчеством. Хочется просто проверить свои силы. Интересна подготовка самих ребят".

Соревновались не только в ловкости, но и в творчестве - театральные и вокальные номера представили на суд жюри. В конце недели победители получат награды - кубки и дипломы.

 
 
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Огненное соревнование  собрало   более  80 участников. Учащиеся 14 вузов попробовали себя в качестве спасателей. Команды учились самостоятельно действовать в...
 
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