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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Полезные знания молодежи принес городской этап республиканского конкурса "Студенты. Безопасность. Будущее" Огненное соревнование собрало более 80 участников. Учащиеся 14 вузов попробовали себя в качестве спасателей. Команды учились самостоятельно действовать в...

Огненное соревнование собрало более 80 участников. Учащиеся 14 вузов попробовали себя в качестве спасателей. Команды учились самостоятельно действовать в чрезвычайных ситуациях, а также оказывать первую медпомощь. Результаты тренировок продемонстрировали во время соревнования.Соревновались не только в ловкости, но и в творчестве - театральные и вокальные номера представили на суд жюри. В конце недели победители получат награды - кубки и дипломы.