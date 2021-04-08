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Апрельский снег - ньюсмейкер дня: в Минске снежная весна

08.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Апрельский снег - ньюсмейкер дня. Снежные фото и видео,  которые сегодня в  трендах социальных сетей, заставляют пешеходов и водителей засомневаться, действительно ли на календаре весна? 

Зимняя картинка радует глаз и в то же время приносит неудобства. Поскольку не все водители учитывают сложные дорожные условия  и гололедицу, сегодня сотрудники Госавтоинспекции фиксируют увеличение  числа мелких ДТП в столице. Добавилось работы и коммунальным службам. Не весенний Минск - в репортаже Ильи Цветкова (видео).

 
Теги: Минск
 
 
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Апрельский снег - ньюсмейкер дня. Снежные фото и видео,  которые сегодня в  трендах социальных сетей, заставляют пешеходов и водителей засомневаться,...
 
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