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В регионах ведется активная работа по установлению имен погибших в годы Великой Отечественной войны

08.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси продолжается работа по увековечению памяти защитников и жертв Великой Отечественной войны. Общие проекты (поисковики, историки, исследователи) обсуждают в Витебске.

Активная работа в регионах ведется по установлению имен погибших бойцов. Боевой путь защитников можно отследить благодаря электронной базе данных, которая  постоянно пополняется новыми фактами. К поисково-исследовательской деятельности привлекают молодежь (созданы специализированные клубы).

Сергей Воронович, начальник управления Вооруженных Сил Беларуси: "В прошлом году мы эксгумировали 878 останков погибших и пропавших без вести для последующего перезахоронения. Что касается внесения данных в автоматизированный банк данных "Книга памяти Республики Беларусь", было внесено более  тринадцати с половиной тысяч".

Ирина Шишкова, директор Витебского областного музея Героя Советского Союза М. Ф. Шмырева: "Задача сегодня стоит установить как можно больше имен. И нам очень помогают интернет-ресурсы, потому что сейчас много открыто документов. Сегодня есть возможности по журналам боевых действий отследить движение дивизий, бригад, любых военных формирований".

В северном регионе страны центром по увековечению имен погибших является  областной Музей Героя Советского Союза Миная Шмырева. В электронной базе более 190 тысяч сверенных фамилий. Это красноармейцы, партизаны, подпольщики и мирные жители, которые стали жертвами фашизма.
 
Теги: Витебск
 
 
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В Беларуси продолжается работа по увековечению памяти защитников и жертв Великой Отечественной войны. Общие проекты (поисковики, историки, исследователи)...
 
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