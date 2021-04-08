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В регионах ведется активная работа по установлению имен погибших в годы Великой Отечественной войны
08.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси продолжается работа по увековечению памяти защитников и жертв Великой Отечественной войны. Общие проекты (поисковики, историки, исследователи) обсуждают в Витебске.
Активная работа в регионах ведется по установлению имен погибших бойцов. Боевой путь защитников можно отследить благодаря электронной базе данных, которая постоянно пополняется новыми фактами. К поисково-исследовательской деятельности привлекают молодежь (созданы специализированные клубы).
Сергей Воронович, начальник управления Вооруженных Сил Беларуси: "В прошлом году мы эксгумировали 878 останков погибших и пропавших без вести для последующего перезахоронения. Что касается внесения данных в автоматизированный банк данных "Книга памяти Республики Беларусь", было внесено более тринадцати с половиной тысяч".
Ирина Шишкова, директор Витебского областного музея Героя Советского Союза М. Ф. Шмырева: "Задача сегодня стоит установить как можно больше имен. И нам очень помогают интернет-ресурсы, потому что сейчас много открыто документов. Сегодня есть возможности по журналам боевых действий отследить движение дивизий, бригад, любых военных формирований".
В северном регионе страны центром по увековечению имен погибших является областной Музей Героя Советского Союза Миная Шмырева. В электронной базе более 190 тысяч сверенных фамилий. Это красноармейцы, партизаны, подпольщики и мирные жители, которые стали жертвами фашизма.
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В Беларуси продолжается работа по увековечению памяти защитников и жертв Великой Отечественной войны. Общие проекты (поисковики, историки, исследователи)...
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