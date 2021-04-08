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В Гомельской области представили нового помощника Президента
08.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНового помощника Президента представили в Гомеле. На эту должность назначен Николай Рогащук. Нынешний инспектор по Гомельской области имеет большой опыт работы в регионах. За плечами - Брестский университет и Академия управления, работал на различных должностях в четырех регионах, в последние годы - в должности заместителя председателя Минского облисполкома. На рабочей повестке нового помощника - инвестиционные, кадровые вопросы, контроль сельского хозяйства, экономики и, конечно, работа с людьми.
Николай Рогащук, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области: "Чернобыльская проблема, заработная плата, рабочие места и те крупнейшие инвестпроекты, которые реализуются и пока не реализовались - надо их заканчивать".
Первой строкой в рабочем графике помощника Президента - знакомство с проблемами районов и работа с гражданами.
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Нового помощника Президента представили в Гомеле. На эту должность назначен Николай Рогащук. Нынешний инспектор по Гомельской области имеет большой опыт работы в...
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