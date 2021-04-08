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Установлены участники деструктивных чатов

08.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Устраивали фотосессии с протестной символикой и приезжали на митинги в столицу. В Борисове установлены семеро участников так называемых дворовых чатов. Возраст задержанных - от 20 до 42 лет. Как сообщает милиция, напарники фотографировались с БЧБ-полотнами, скрывали свои лица и отправляли кадры администраторам деструктивных телеграм-каналов. Таким образом они создавали видимость протестного движения. Чтобы запутать правоохранителей, снимки публиковали спустя несколько недель после съемки. Четырем нарушителям назначен административный арест, одному - штраф, еще двое ожидают суда. 
 
 
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Устраивали фотосессии с протестной символикой и приезжали на митинги в столицу. В Борисове установлены семеро участников так называемых дворовых чатов. Возраст...
 
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