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Е. Лукаш о COVID-19 и политике украинских властей
08.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПри этом подобные меры никак не влияют на ситуацию - так считают жители и эксперты, которые в один голос говорят о бессмысленности локдауна.
Елена Лукаш, экс-министр юстиции Украины: "Мы уже год знаем, что карантин - это просто так. Сидите дома, выходите, нет опять сидим, нет опять выходите. Мы видим, что государство не готово, продолжает отток врачей, продолжается постоянное унижение врачей по принципу: не нравится реформа Супрун - уходи, в Польшу дорога открыта и т. д. Не построено ни одной новой больницы, не налажена даже подача кислорода. Из позитива, если верить сайту Минфина, все, получающие ковидные деньги, не только дорожники, но и все остальные, научились осваивать эти деньги. Потому что год назад это было 40-50 % освоения, сейчас уже под 90 % эти деньги осваивают. Тем не менее, я не представляю, что это будет. Называется - спасайся кто как может".
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При этом подобные меры никак не влияют на ситуацию - так считают жители и эксперты, которые в один голос говорят о бессмысленности локдауна. Елена Лукаш,...
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