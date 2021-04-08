ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

От ареста до «домашней химии». Шестерых человек осудили за расписанный памятник Ленина в Брестском районе

08.04.2021 18:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

8 апреля в суде Брестского района огласили приговор шести обвиняемым по уголовному делу о злостном хулиганстве, сообщает Белсат.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович

Молодые люди обвинялись в том, что в августе 2020 года разрисовали памятник Ленина в городском поселке Домачево Брестского района. Ярославу Бураку, который сейчас проходит службу в армии, назначили три месяца ареста. Отбывать наказание он будет на гауптвахте в Минске.

Дмитрию Хорсу назначили месяц ареста, Кириллу Бекишу и Денису Черныгину — по два с половиной года «домашней химии», Александру Никитину и Владиславу Терешко — по полтора года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Нюансы польской политики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by