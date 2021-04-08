От ареста до «домашней химии». Шестерых человек осудили за расписанный памятник Ленина в Брестском районе

Источник материала: Tut.by

8 апреля в суде Брестского района огласили приговор шести обвиняемым по уголовному делу о злостном хулиганстве, сообщает Белсат .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович

Молодые люди обвинялись в том, что в августе 2020 года разрисовали памятник Ленина в городском поселке Домачево Брестского района. Ярославу Бураку, который сейчас проходит службу в армии, назначили три месяца ареста. Отбывать наказание он будет на гауптвахте в Минске.

Дмитрию Хорсу назначили месяц ареста, Кириллу Бекишу и Денису Черныгину — по два с половиной года «домашней химии», Александру Никитину и Владиславу Терешко — по полтора года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.