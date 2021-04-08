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От ареста до «домашней химии». Шестерых человек осудили за расписанный памятник Ленина в Брестском районе
08.04.2021 18:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
8 апреля в суде Брестского района огласили приговор шести обвиняемым по уголовному делу о злостном хулиганстве, сообщает
Молодые люди обвинялись в том, что в августе 2020 года разрисовали памятник Ленина в городском поселке Домачево Брестского района. Ярославу Бураку, который сейчас проходит службу в армии, назначили три месяца ареста. Отбывать наказание он будет на гауптвахте в Минске.
Дмитрию Хорсу назначили месяц ареста, Кириллу Бекишу и Денису Черныгину — по два с половиной года «домашней химии», Александру Никитину и Владиславу Терешко — по полтора года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
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От ареста до «домашней химии». Шестерых человек осудили за расписанный памятник Ленина в Брестском районе
Один из обвиняемых будет отбывать арест на гауптвахте в Минске.
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