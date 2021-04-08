ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанка продала квартиру и передала мошенникам более 200 тысяч рублей

08.04.2021 18:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пожилая минчанка продала квартиру и перечислила мошенникам 236 тысяч рублей. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

22 марта 67-летней минчанке позвонил на Viber неизвестный человек, который представился сотрудником банка. Он сказал, что прямо сейчас с карточки пенсионерки переводят деньги на другой счет. Пожилая женщина сразу поправила звонившего, мол, у нее есть банковский счет, а не карта. Якобы представитель банка сказал, что зафиксированы несанкционированные операции и что в скором времени с ней свяжутся сотрудники милиции.

Через несколько дней пенсионерке позвонил на Viber якобы милиционер. Он подтвердил все то, что ей говорили ранее и посоветовал, чтобы минчанка сняла со счета деньги и зачислила их на карт-счет другого банка.

«Правоохранитель» смог убедить женщину, и она, следуя его инструкциям, в несколько этапов сняла со счета деньги и зачислила туда, куда ей посоветовали злоумышленники. Более того, она передала им данные для входа в установленное приложение. Удаленный доступ позволил мошенникам узнать реквизиты банковской карты, авторизоваться от имени минчанки в личном кабинете интернет-банкинга и дистанционно распоряжаться деньгами. Так они сняли с ее счета более 236 тысяч рублей. Оказывается, это была сумма, которую пенсионерка получила от продажи квартиры.

Ленинский районный отдел Следственного Комитета расследует уголовное дело о хищении денег в особо крупном размере с использованием компьютерной техники.

Действия мошенников квалифицированы по ч. 4 ст. 212 УК (Хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, в особо крупном размере).

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сначала пенсионерке позвонил якобы сотрудник банка, а потом - якобы милиционер. Женщине сказали, что с ее карты переводят деньги на другой счет, поэтому ее нужно...
 
Новости дня
Новости общества
 
Жительниц Колодищей осудили за БЧБ-флаги. Пенсионерке - 15 суток, ее невестке - крупный штраф
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by