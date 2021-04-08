Источник материала: БT

В выходные будет до +17°С

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минск засыпало апрельским снегом Апрельский снег - ньюсмейкер дня. Снежные фото и видео оказались в топе новостных лент в соцсетях. Они заставили пешеходов и водителей сомневаться, действительно...

Апрельский снег - ньюсмейкер дня. Снежные фото и видео оказались в топе новостных лент в соцсетях. Они заставили пешеходов и водителей сомневаться, действительно ли на календаре весна. Зимняя картинка порадовала глаз и в то же время доставила неудобства. Не все водители оказались готовы к непростым дорожным условиям. Госавтоинспекция зафиксировала рост количества мелких аварий в столице. Причина резко изменившейся погоды - холодные воздушные массы, в пределах которых сейчас находится территория страны. Специалисты утверждают, что такие погодные аномалии в апреле наблюдаются нечасто.По словам синоптиков, такое дыхание зимы этой весной, вероятно, последнее. Уже в выходные погода изменится на более комфортную. Столбики термометров поднимутся до 17 градусов.