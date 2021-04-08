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Минск засыпало апрельским снегом

08.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Апрельский снег  - ньюсмейкер дня. Снежные  фото и видео оказались в топе новостных лент в соцсетях. Они заставили пешеходов и водителей сомневаться, действительно ли на календаре весна. Зимняя картинка порадовала глаз и в то же время доставила неудобства. Не все водители оказались готовы к непростым дорожным условиям. Госавтоинспекция зафиксировала рост количества мелких аварий в столице.  Причина резко изменившейся погоды - холодные воздушные массы, в пределах которых сейчас находится территория страны. Специалисты утверждают, что такие погодные аномалии в апреле наблюдаются нечасто.

В выходные будет до +17°С

По словам синоптиков,  такое дыхание зимы этой весной, вероятно, последнее. Уже в выходные погода изменится на более комфортную. Столбики термометров поднимутся до 17 градусов.

 
 
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Апрельский снег  - ньюсмейкер дня. Снежные  фото и видео оказались в топе новостных лент в соцсетях. Они заставили пешеходов и водителей сомневаться, действительно...
 
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