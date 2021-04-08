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Леонид Мартынюк отметил положительные изменения в развитии Кричевского района в целом
08.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Равномерное развитие регионов - приоритет предстоящей пятилеткиОсобое внимание созданию комфортных условий для жизни, в том числе в небольших городах и поселках. Инвестиции должны стать флагманами преобразований. Локомотивами - новые производства, которые будут поддерживать экономику регионов. Как пример - завод по производству цементно-стружечных плит в Кричеве. Даже в условиях пандемии здесь смогли сохранить рабочие места, увеличить объемы. Новыми странами-покупателями стали Бельгия и Австрия. С прибылью сработало за год и предприятие по производству шифера. Их сегодня посетил помощник Президента - инспектор по Могилевской области. Леонид Мартынюк отметил положительные изменения в развитии района в целом, ознакомился с ходом посевной кампании.
Леонид Мартынюк, помощник Президента Беларуси - инспектор по Могилевской области: "На примере хозяйства мы смотрим, что мы обеспечены техникой, что есть минеральные удобрения, которые мы вовремя внесем. И самое главное - настроение людей на работу, чтобы в конечном итоге получить хороший результат и, естественно, хорошую заработную плату".
Помощник Президента Леонид Мартынюк пообщался сегодня с жителями Кричевcкого района и во время выездного приема граждан. Среди обращений - трудовые и земельные споры. По всем даны разъяснения на месте.
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Равномерное развитие регионов - приоритет предстоящей пятилетки Особое внимание созданию комфортных условий для жизни, в том числе в небольших городах и...
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