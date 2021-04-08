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Сотрудниками ГУБОПиК установлен анархист, собиравший данные о силовиках

08.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сотрудники ГУБОПа   установили анархиста,  который собирал сведения о силовиках

Молодой человек намеревался передать информацию для дальнейшей публикации в деструктивных  интернет-ресурсах. Оперативники выяснили, что безработный 22-летний парень, уроженец Речицы, - сторонник леворадикальных анархистских взглядов, состоит в различных телеграм-каналах и группах деструктивной направленности.  По месту жительства молодого человека была обнаружена  протестная атрибутика и некурительная смесь насвай. Молодой человек задержан.

Также оперативники выяснили, что проживающая с фигурантом 25-летняя девушка тоже является участницей протестного движения, состоит в различных телеграм-каналах и группах деструктивной направленности. В соответствии с 10-й статьей Закона "О противодействии экстремизму",  паре вынесены официальные предупреждения.

 
 
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Сотрудники ГУБОПа   установили анархиста,  который собирал сведения о силовиках Молодой человек намеревался передать информацию для дальнейшей публикации в...
 
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