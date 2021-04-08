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Мастер-классы на тему здорового образа жизни для школьников

Поучаствовали гости и в конкурсе арт-объектов на тему здорового образа жизни

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Как быть здоровым и придерживаться правильного образа жизни - полезные советы специалисты сегодня дали столичным школьникам. Во Дворце детей и молодежи прошел большой день здоровья. Во время интерактивных мастер-классов ученики составили полезный для здоровья рацион, узнали о важности выдерживать питьевой режим и что надо делать, чтобы иметь красивую улыбку.После конкурса на память останутся не только полезные лайфхаки. Самые креативные ученики получили дипломы и сладкие подарки.