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Военные приступили к ремонту поврежденного дома в д. Моисеевичи
08.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Военнослужащие приступили к восстановлению дома в деревне Моисеевичи, поврежденного во время марша ракетного дивизиона. Как сообщает телеграм-канал Министерства обороны, ремонтом дома занимаются специалисты отдельной железнодорожной бригады.
Сегодня на месте работали монтажники и плотники
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Военнослужащие приступили к восстановлению дома в деревне Моисеевичи, поврежденного во время марша ракетного дивизиона. Как сообщает телеграм-канал Министерства...
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