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Военные приступили к ремонту поврежденного дома в д. Моисеевичи

08.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Военнослужащие приступили к восстановлению дома в деревне Моисеевичи, поврежденного во время марша ракетного дивизиона. Как сообщает телеграм-канал Министерства обороны, ремонтом дома занимаются специалисты отдельной железнодорожной бригады.

Сегодня на месте работали монтажники и плотники

.
Напомним, на следующий же день после инцидента военные приехали провести оценку ущерба. Тогда специалисты произвели расчеты, сделали необходимые замеры и обсудили с хозяевами детали восстановления пострадавшей части строения. Отмечается, что все работы будут произведены за счет воинской части.

 
 
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Военнослужащие приступили к восстановлению дома в деревне Моисеевичи, поврежденного во время марша ракетного дивизиона. Как сообщает телеграм-канал Министерства...
 
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