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Игорь Сергеенко: Ветеранская организация активно работает над патриотическим воспитанием молодежи

08.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Защита истории от попыток ее переписать, реабилитировать и героизировать нацистских преступников, а также воспитание в подрастающем поколении патриотизма и любви к Родине. В Минске прошла девятая отчетно-выборная конференция Белорусского общественного объединения ветеранов. Делегаты собрались со всей страны. Всего около 200 человек. Обсудили не только итоги работы организации за пятилетку, но и вопросы социальной защиты ветеранов и их участие в жизни общества.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: "Ветеранская организация активно работает над патриотическим воспитанием населения, молодежи, выступает с рядом инициатив. Особенно актуально в период важных исторических событий услышать мнение простых людей, умудренных жизненным опытом, которые имеют за плечами серьезные заслуги, награждены государственными наградами за боевые и трудовые подвиги, совершенные в различное время. Сегодня много людей приехало из регионов. Они, несмотря на проблемы, состояние здоровья, полны сил, энергии, выступают с интересными предложениями не только по воспитанию молодежи, но и государственному устройству, решению социально-экономических вопросов".

В следующем году Белорусское общественное объединение ветеранов отметит юбилей. Организации исполнится 35 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Защита истории от попыток ее переписать, реабилитировать и героизировать нацистских преступников, а также воспитание в подрастающем поколении патриотизма и...
 
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