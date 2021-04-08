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Новый боинг в белорусском авиапарке
08.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Без преувеличения историческим стал сегодняшний день для национального авиаперевозчика - Белавиа. В Минске приземлился новый боинг. Это последнее и самое современное поколение лайнеров американского производства. В течение года авиапарк пополнят еще три таких самолета.
Так что за "птица" приземлилась в Минске? Расскажет и покажет Ольга Анищенко.
11 часов в воздухе с небольшой дозаправкой, и новый боинг готов позировать в Минске для истории.
Новичкам полагается такой круг почета, прежде чем репортеры возьмут в оборот интерьеры лайнера. Серия 737-8 (MAX опустили) - это все самое лучшее и современное, что может предложить миру авиация. И теперь все это в белорусском авиапарке. Лайнер еще не заглушит двигатели, а гендиректор Белавиа и глава компании “Боинг” в регионе заметят... Впрочем, пусть скажут сами.
Сергей Кравченко, глава компании “Боинг” в России и СНГ: "Первый самолет на постсоветском пространстве прямо из Рентона! Первый MAX, который прилетел. Я очень рад! И от имени 150 тысяч сотрудников компании «Боинг» очень благодарен Белавиа и Беларуси за то, что они стали первыми, кто получил этот самый лучший самолет".
О самом лучшем говорят так: он экономичнее предыдущих поколений (а это большая вариативность в снижении стоимости билетов!), летит дальше и выше, оборудован лучшим бизнес-классом и очень вместительными багажными полками.
И это лишь на первый взгляд. Вот так белорусская авиация будет выглядеть в ближайшие десятилетия. Долгое путешествие доверили одному из самых опытных пилотов компании. С улыбкой вспоминает: домой летели на всех парах! А этого дня ждали целых три года.
Новый боинг в белорусском авиапарке
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