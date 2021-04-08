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Вопросы развития, реализация готовой продукции ОАО "Камволь", контроль качества и производство суконных тканей.





Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов провели совещание на базе предприятия и ознакомились с производством текстильной продукции. Вопросов на обсуждении много. Они касались и выполнения поручений Президента, и тем, которые поднимались работниками предприятия на встрече с Натальей Кочановой. Это обеспечение условий труда и достойной заработной платы - на производстве работают в основном женщины, много молодежи. Еще один вопрос, который обсудили, - предприятие "Сукно". Это производство может разместиться на незадействованных площадях "Камволя". Президент поддержал это предложение, рассказала Наталья Кочанова. Она также отметила, что пристальное внимание этим двум предприятиям уделяется неслучайно.



Также Наталья Кочанова отметила необходимость пристального внимания к рекламе отечественной текстильной продукции для увеличения рынков сбыта. По итогам 2020 года на предприятии "Камволь" было произведено и реализовано продукции на 31,5 миллиона рублей. Это обеспечило прирост свыше 13,5 % к прошлому году. Продукция идет на экспорт в 15 стран, основные рынки сбыта - Россия, Украина, Азербайджан, Узбекистан, Армения, Казахстан. Экспортная география постоянно расширяется. Интерес к белорусскому текстилю проявляют со стороны Индии, Саудовской Аравии, Пакистана, Арабских Эмиратов.