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Более 660 млн рублей направят на возведение и реконструкцию школ, спорткомплексов, поликлиник
08.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Это основные направления Государственной инвестиционной программы на этот год. Документ предусматривает финансирование 102 проектов по всей стране. На это предполагается направить более 660 миллионов рублей. Это значит, что и в больших городах, и в сельской местности будут возведены и реконструированы нужные людям объекты: школы, спорткомплексы, поликлиники. Так, в Орше заложат новую поликлинику в густонаселенном микрорайоне, а еще завершат масштабное обновление сразу двух спортивных комплексов. В Государственную инвестиционную программу попала и школа в Барановичах - ритмичное финансирование позволит ввести новостройку к новому учебному году.
Рассказывает Ольга Масловская.
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Спортивный комплекс востребован у легкоатлетов и футболистов, здесь первые шаги к олимпийскому пьедесталу делал конькобежец Игорь Железовский. За полвека объект устарел. Первая попытка модернизации была сделана в 2008 году. На завершение не хватило средств. На этот раз в реконструкции будет поставлена точка - комплекс попал в Государственную инвестиционную программу. Первая очередь с тренажерным и фитнес-залами уже введена.
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Это основные направления Государственной инвестиционной программы на этот год. Документ предусматривает финансирование 102 проектов по всей стране. На это...
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