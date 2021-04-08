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Данные Минздрава по COVID-19 на 8 апреля
08.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо информации Минздрава, за последние сутки диагноз COVID-19 поставили 1 272 жителям нашей страны, выздоровели 1 379 пациентов. 10 человек спасти, к сожалению, не удалось.
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По информации Минздрава, за последние сутки диагноз COVID-19 поставили 1 272 жителям нашей страны, выздоровели 1 379 пациентов. 10 человек спасти, к сожалению, не удалось.
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