ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бал эпохи ампир реконструировали в Заводском районе Минска

08.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Традиции старины в современных реалиях. Бал эпохи ампир реконструировали в Заводском районе Минска. В зале Дворца детей и молодежи "Золак"  в XIX столетие перенеслись около полусотни столичных школьников. В течение  нескольких месяцев они учились танцевать полонез, вальс и мазурку, а также подготовили  наряды, которые соответствуют тому времени.  Не обошлось  и без современных танцев. В конце бала его посетители поучаствовали в танцевальном флешмобе.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиции старины в современных реалиях. Бал эпохи ампир реконструировали в Заводском районе Минска. В зале Дворца детей и молодежи "Золак"  в XIX столетие...
 
Новости дня
Новости общества
 
Нюансы польской политики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by