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Бал эпохи ампир реконструировали в Заводском районе Минска
08.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТрадиции старины в современных реалиях. Бал эпохи ампир реконструировали в Заводском районе Минска. В зале Дворца детей и молодежи "Золак" в XIX столетие перенеслись около полусотни столичных школьников. В течение нескольких месяцев они учились танцевать полонез, вальс и мазурку, а также подготовили наряды, которые соответствуют тому времени. Не обошлось и без современных танцев. В конце бала его посетители поучаствовали в танцевальном флешмобе.
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Традиции старины в современных реалиях. Бал эпохи ампир реконструировали в Заводском районе Минска. В зале Дворца детей и молодежи "Золак" в XIX столетие...
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