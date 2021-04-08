ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский автозавод осваивает ноу-хау - электросамосвал

08.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

БелАЗ поддерживает  общемировой "зеленый" тренд нулевых выбросов углекислого газа. Белорусский автозавод осваивает ноу-хау - электросамосвал. Сейчас инженеры-конструкторы проводят испытания 90-тонного БелАЗа на электрическом аккумуляторе. В планах и машина на 220 тонн. Такая техника не только экологичная, но и экономичная: доставка топлива в отдаленные карьеры, например Якутии, обходится очень дорого. 

Еще одно разнообразие  новых грузовиков - дизель-троллейвозы. Они работают на Сахалине в карьерах, где есть инфраструктура для подзарядки (по принципу троллейбусов или электробусов). 

Всемирная премьера 90-тонного электросамосвала БелАЗ пройдет этой осенью на одной из крупных международных выставок.  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БелАЗ поддерживает  общемировой "зеленый" тренд нулевых выбросов углекислого газа. Белорусский автозавод осваивает ноу-хау - электросамосвал. Сейчас...
 
Новости дня
Новости общества
 
Апрельский снег - ньюсмейкер дня: в Минске снежная весна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by