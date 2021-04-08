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Белоруска попала в рейтинг самых перспективных людей Европы младше 30 лет по версии Forbes
09.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Издание Forbes включило белоруску Марию Живицкую в
Мария Живицкая включена в категорию «Финансы» в рейтинге Forbes The 30 Under 30 Europe.
В профиле девушки указано, что ей 29 лет, она работает в одном из крупнейших мировых фондов по управлению капиталом с активами в 7 триллионов долларов — Vanguard.
Живицкая училась в Пенсильвании, затем в Университете Утрехта (Нидерланды), стала магистром в Лондонской школе экономики и политических наук,
В 2018 году представительница Беларуси
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Издание Forbes включило белоруску Марию Живицкую в рейтинг самых перспективных людей Европы младше 30 лет.
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