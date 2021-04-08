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Белоруска попала в рейтинг самых перспективных людей Европы младше 30 лет по версии Forbes

09.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фото: forbes.com

Издание Forbes включило белоруску Марию Живицкую в рейтинг самых перспективных людей Европы младше 30 лет.

Мария Живицкая включена в категорию «Финансы» в рейтинге Forbes The 30 Under 30 Europe.

В профиле девушки указано, что ей 29 лет, она работает в одном из крупнейших мировых фондов по управлению капиталом с активами в 7 триллионов долларов — Vanguard.

Живицкая училась в Пенсильвании, затем в Университете Утрехта (Нидерланды), стала магистром в Лондонской школе экономики и политических наук, указано на сайте. Девушка начинала карьеру в одном из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, работала в страховой и инвестиционной компании Prudential. Она преподает в Институте политических исследований (Sciences Po) в Париже and Saïd Business School в Оксфорде.

В 2018 году представительница Беларуси в первый раз попала в 30 Under 30 Europe. Ей стала Анисия Козлюк из Минска — волонтер лишенного регистрации ПЦ «Весна». Она была представлена в номинации «Право и политика» и стала самой юной (21 год) из 30 номинантов в этой категории.

 
Теги: Минск
 
 
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Издание Forbes включило белоруску Марию Живицкую в рейтинг самых перспективных людей Европы младше 30 лет.
 
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