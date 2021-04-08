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"Минск Мир": новая акция на квартиры
09.04.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Улучшить жилищные условия предлагает застройщик многофункционального комплекса "Минск Мир" в столице. До середины апреля действует новая акция. Как работают выгодные финансовые инструменты - в следующем сюжете.
Отмечает и преимущества района.
Надежда Дедюля: "Впечатляет все: и сады, и парковки. А еще в "Минск Мире" хорошо, что первые этажи - это коммерческие помещения: магазины, аптеки. Можно спуститься в магазин просто в тапочках. Рядом находится и вокзал, и метро".
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Улучшить жилищные условия предлагает застройщик многофункционального комплекса "Минск Мир" в столице. До середины апреля действует новая акция. Как работают...
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