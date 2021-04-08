"Минск Мир": новая акция на квартиры

Источник материала: БT

Улучшить жилищные условия предлагает застройщик многофункционального комплекса "Минск Мир" в столице. До середины апреля действует новая акция. Как работают выгодные финансовые инструменты - в следующем сюжете.



"Минск Мир": почему это новое качество жизни? О преимуществах домов многофункционального комплекса говорят его жители. Квартиру Елене Зильберглейт подарил сын.

Подобрать квартиру помогли менеджеры застройщика. Решение было принято за один день, за один день оформлены все необходимые документы.



Сейчас и только до 15 апреля у крупнейшего в стране застройщика новое выгодное предложение. При стопроцентной оплате и при оплате квартиры в беспроцентную рассрочку скидка до 100 евро в эквиваленте с каждого квадратного метра. Например, с квартиры площадью 40 кв. м это в эквиваленте 4 тыс. евро. Надежда Дедюля вместе с сестрой купила две квартиры в доме "Сальса" квартала "Мировых танцев".

Отмечает и преимущества района.

Надежда Дедюля: "Впечатляет все: и сады, и парковки. А еще в "Минск Мире" хорошо, что первые этажи - это коммерческие помещения: магазины, аптеки. Можно спуститься в магазин просто в тапочках. Рядом находится и вокзал, и метро".



Комплекс для комфортной жизни. Всего здесь построят 8 школ и 12 детских садов. Комплекс состоит из кварталов. В каждом или школа, или сад. Первые этажи - коммерческие помещения. Выгодные инвестиции или возможность вести бизнес самому. Жемчужиной комплекса будет Международный финансовый центр. Это 10 тыс. новых рабочих мест и инвестиции с Востока и Запада.



Позиция застройщика - у каждой семьи со стабильным доходом должна быть собственная квартира. В этом проявляется клиентоориентированность застройщика, разрабатывающего финансовые инструменты для покупателей. Это и рассрочка на срок более восьми лет, и существенные скидки, как сейчас - до минус 100 евро в эквиваленте. Есть и варианты для тех, кто выберет кредит на срок до 20 лет и от 10,99 % годовых. Не время мечтать. Время покупать!