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Именно строительная отрасль считается индикатором, который отражает и общую ситуацию в развитии страны, и ее инвестиционную активность.

Более 1 млн квадратных метров жилья построено в Беларуси в этом году

В правительстве нынешний год называют годом нового инвестцикла. И в первом квартале провели своеобразную ревизию проектов, определись с приоритетами. Ориентиры на 5 лет. Строительная отрасль, которая прошлый год завершила с хорошей прибавкой, по итогам I квартала этого года также показывает рост. Постепенно уменьшается и очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. До миллиона квадратов возводят ежегодно именно для этой категории. А по обеспечению объемов строительства жилья на одного жителя Беларусь занимает одно из ведущих мест среди стран СНГ. Этот показатель у нас на уровне 28 кв. м на одного человека. И уже подсчитываем свежие квадраты 2021 года.

Инвестпроекты на пятилетку - в "Главном эфире"

Большие стройки и новые дороги, инвестпроекты на пятилетку и когда на полной скорости можно будет проехать на третьей ветке метро? А также арендные дома от коммерческих застройщиков. Об этом и не только вице-премьер Анатолий Сивак расскажет в "Главном эфире" в это воскресенье.



