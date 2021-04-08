ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Анатолий Сивак об арендных домах от коммерческих застройщиков расскажет в "Главном эфире"

09.04.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Именно строительная отрасль считается индикатором, который отражает и общую ситуацию в развитии страны, и ее инвестиционную активность.

Более 1 млн квадратных метров жилья построено в Беларуси в этом году

В правительстве нынешний год называют годом нового инвестцикла. И в первом квартале провели своеобразную ревизию проектов, определись с приоритетами. Ориентиры на 5 лет. Строительная отрасль, которая прошлый год завершила с хорошей прибавкой, по итогам I квартала этого года также показывает рост. Постепенно уменьшается и очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. До миллиона квадратов возводят ежегодно именно для этой категории. А по обеспечению объемов строительства жилья на одного жителя Беларусь занимает одно из ведущих мест среди стран СНГ. Этот показатель у нас на уровне 28 кв. м на одного человека. И уже подсчитываем свежие квадраты 2021 года.

Инвестпроекты на пятилетку - в "Главном эфире"

Большие стройки и новые дороги, инвестпроекты на пятилетку и когда на полной скорости можно будет проехать на третьей ветке метро? А также арендные дома от коммерческих застройщиков. Об этом и не только вице-премьер Анатолий Сивак расскажет в "Главном эфире" в это воскресенье.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно строительная отрасль считается индикатором, который отражает и общую ситуацию в развитии страны, и ее инвестиционную активность. Более 1 млн квадратных...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пра надвор'е
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by