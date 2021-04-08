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БелАЗ создал первый электросамосвал

Диверсификация экспорта БелАЗа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БелАЗ испытывает первый электросамосвал Все дело в батарейке. Белорусский автозавод осваивает ноу-хау в тяжеловесном автопроме. Это электросамосвал. Сейчас конструкторы проводят испытания 90-тонного...

Все дело в батарейке. Белорусский автозавод осваивает ноу-хау в тяжеловесном автопроме. Это электросамосвал. Сейчас конструкторы проводят испытания 90-тонного БелАЗа на электрическом аккумуляторе. В планах и машина на 220 тонн. Такая техника не только экологичная, но и экономичная: доставка топлива в отдаленные карьеры, например, Якутии, обходится очень дорого.К слову, этот год стартовал с активных продаж карьерных самосвалов именно в регионы России. На экспортной карте БелАЗа и новая страна - Чили. О зеленом тренде и новых рынках продаж -Экспресс-зарядка за полчаса и в запасе у самосвала-гиганта мощность полтора мегаватта! А дальше, в зависимости от сезона и сложности трассы, до четырех часов в движении. На такой режим работы своего ноу-хау - первого электросамосвала БелАЗ - нацелены жодинские инженеры-конструкторы.Сама батарея корейская. Сегодня производителей гигантских аккумуляторов в мире все больше, совершенствуется и их продукция. Но главное: как заставить работать нагруженную машину на электричестве с полной отдачей? Наукоемкую задачу решили белорусские специалисты.Экономичность, экологичность и безопасность! Три важнейших аспекта жодинских электротяжеловесов. Например, в Якутии, где доставка топлива в карьеры очень дорогая, за 10 лет работы электросамосвал может сэкономить до 3 миллионов долларов.Белорусский автозавод сотрудничает со многими мировыми производителями автокомпонентов и инноваций.К слову, именно рынок регионов России - сейчас один из самых активных, где успешно продается техника БелАЗ. Не секрет - прошлый год продажи в страну соседку упали. Но 2021 год уже показывает значительный рост. Кроме того появляются заказы из самых отдаленных регионов мира, где развита горнодобывающая промышленность, например, Чили.Менеджеры горнодобывающих компаний наверняка присмотрятся на перспективу и к первому электросамосвалу БелАЗ. Мировая премьера белорусского ноу-хау уже этой осенью на одной из крупных международных выставок.