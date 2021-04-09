Дожди и ветер. Так себе весна ждет гродненцев в эти апрельские выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Гродно будет дождливо и довольно холодно для середины апреля — до настоящей теплой весны еще далеко, предупреждает pogoda.by .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу обещают переменную облачность. Днем воздух прогреется максимум до +14°С. К вечеру серьезно похолодает и зарядят дожди.

Все воскресенье в Гродно будет лить — дождь прекратится только к вечеру, — да еще и поднимется сильный ветер. Во второй половине дня потеплеет до +16°С.

Зато есть надежда, что погода наладится к понедельнику.

Хороших выходных, друзья!