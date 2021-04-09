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Дожди и ветер. Так себе весна ждет гродненцев в эти апрельские выходные
09.04.2021 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Гродно будет дождливо и довольно холодно для середины апреля — до настоящей теплой весны еще далеко, предупреждает
В субботу обещают переменную облачность. Днем воздух прогреется максимум до +14°С. К вечеру серьезно похолодает и зарядят дожди.
Все воскресенье в Гродно будет лить — дождь прекратится только к вечеру, — да еще и поднимется сильный ветер. Во второй половине дня потеплеет до +16°С.
Зато есть надежда, что погода наладится к понедельнику.
Хороших выходных, друзья!
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До настоящей теплой весны еще далеко, предупреждают синоптики.
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