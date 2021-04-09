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Так себе весна. Какой будет погода в Гомеле в эти апрельские выходные
09.04.2021 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Гомеле наконец не будет дождей или мокрого снега, но и до настоящей теплой весны еще далеко, предупреждает
В субботу обещают переменную облачность без осадков. Днем воздух прогреется всего максимум до +11°С, будет дуть сильный ветер.
Не предвидится осадков и в воскресенье. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до +14°С, будет солнечно, уйдет ветер.
Хороших выходных, друзья!
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До настоящей теплой весны еще далеко, предупреждают синоптики.
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