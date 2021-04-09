Так себе весна. Какой будет погода в Гомеле в эти апрельские выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Гомеле наконец не будет дождей или мокрого снега, но и до настоящей теплой весны еще далеко, предупреждает pogoda.by .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу обещают переменную облачность без осадков. Днем воздух прогреется всего максимум до +11°С, будет дуть сильный ветер.

Не предвидится осадков и в воскресенье. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до +14°С, будет солнечно, уйдет ветер.

Хороших выходных, друзья!