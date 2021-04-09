До +15 градусов. Какой будет погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В эти выходные в Витебске будет без осадков, тепло — до +15 градусов, но ветрено, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Сергей Серебро

В субботу температура воздуха +9…11 °C. Будет дуть сильный ветер — порывами до 18 метров в секунду.

В воскресенье воздух прогреется до +15 °C. День обещает быть погожим, солнечным, да и ветер уже будет не таким сильным.

Хороших выходных, друзья!

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