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До +15 градусов. Какой будет погода в Витебске в выходные
09.04.2021 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эти выходные в Витебске будет без осадков, тепло — до +15 градусов, но ветрено,
В субботу температура воздуха +9…11 °C. Будет дуть сильный ветер — порывами до 18 метров в секунду.
В воскресенье воздух прогреется до +15 °C. День обещает быть погожим, солнечным, да и ветер уже будет не таким сильным.
Хороших выходных, друзья!
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В эти выходные в Витебске будет без осадков, тепло, но ветрено.
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