Весны не будет - сразу лето. В выходные в Бресте обещают до +19°С

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте будет тепло и солнечно, сообщает pogoda.by .

В субботу обещают переменную облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +17°С.

Не предвидится осадков и в воскресенье. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до +19°С. К вечеру усилится ветер — порывами до 16 м/с.

Хороших выходных, друзья!