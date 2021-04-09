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Весны не будет - сразу лето. В выходные в Бресте обещают до +19°С

09.04.2021 08:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте будет тепло и солнечно, сообщает pogoda.by.

В субботу обещают переменную облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +17°С.

Не предвидится осадков и в воскресенье. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до +19°С. К вечеру усилится ветер — порывами до 16 м/с.

Хороших выходных, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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К середине апреля в Бресте наконец будет не только солнечно, но и тепло.
 
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