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Весны не будет - сразу лето. В выходные в Бресте обещают до +19°С
09.04.2021 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте будет тепло и солнечно, сообщает
В субботу обещают переменную облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +17°С.
Не предвидится осадков и в воскресенье. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до +19°С. К вечеру усилится ветер — порывами до 16 м/с.
Хороших выходных, друзья!
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К середине апреля в Бресте наконец будет не только солнечно, но и тепло.
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