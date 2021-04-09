Генконсульство Беларуси в Белостоке снова начало прием посетителей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Генеральное консульство Беларуси в Белостоке возобновило прием посетителей, такая информация размещена на сайте белорусского посольства в Польше.

"Прием посетителей в Генеральном консульстве Республики Беларусь в Белостоке возобновлен", — говорится в сообщении.

Диппредставительство в Белостоке приостановило прием документов от граждан в середине марта. Как пояснили тогда в МИД Беларуси, "ввиду возникших обстоятельств". Во внешнеполитическом ведомстве пообещали "предпринять все усилия по скорейшему восстановлению нормальной работоспособности консульского учреждения по защите законных прав и интересов белорусских граждан".

Дипломатический скандал между Беларусью и Польшей

Напомним, что дипломатический конфликт между Минском и Варшавой разгорелся после президентских выборов 2020 года, когда Лукашенко обвинил Польшу в поддержке оппозиции. Осенью ряд стран отозвал своих послов для консультаций - в том числе и Польша.

Ситуация усугубилась после мероприятий, связанных с чествованием памяти участников военных преступлений, - вплоть до взаимной высылки дипломатов.

В конце февраля в Бресте прошло неофициальное мероприятие, посвященное "дню проклятых солдат", с участием польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка. Вскоре после этого МИД Беларуси предложил Тимофеюку покинуть республику.

Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников во время незаконного массового мероприятия с участием несовершеннолетних, были задержаны двое соучредителей общества "Польская школа".

CC0 / Pixabay / kamzyw / Pixabay / kamzyw Гродно Власти прокомментировали прекращение сотрудничества с Белостоком

Официальная Варшава осудила высылку Тимофеюка из Беларуси и предприняла ответный шаг, выслав белорусского дипломата. МИД Беларуси потребовал, чтобы страну покинул польский консул в Гродно Ярослав Ксенджек .

Варшава объявила, что "в связи с продолжением недружественных жестов Минска" высылает генконсула Беларуси в Белостоке и консула из диппредставительства в Варшаве.

Кроме того, в марте была задержана глава официально не признанного Союза поляков Беларуси Анжелика Борис. Она получила 15 суток ареста за нарушение законодательства о проведении или организации массовых мероприятий, а именно – фестиваля традиционных ремесел "Казюки". В ее отношении было возбуждено уголовное дело .

Как заявил в апреле президент Беларуси Александр Лукашенко, политические контакты с Польшей никогда не были идеальным, и власти долгое время мирились с политикой Польши исходя из принципов, что соседей на карте не выбирают. Однако, по его мнению, это привело к тому, что "конструктивные подходы в Варшаве воспринимают как слабость".

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