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Генконсульство Беларуси в Белостоке снова начало прием посетителей
09.04.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр – Sputnik. Генеральное консульство Беларуси в Белостоке возобновило прием посетителей, такая информация размещена на сайте белорусского посольства в Польше.
"Прием посетителей в Генеральном консульстве Республики Беларусь в Белостоке возобновлен", — говорится в сообщении.
Диппредставительство в Белостоке
Дипломатический скандал между Беларусью и Польшей
Напомним, что дипломатический конфликт между Минском и Варшавой разгорелся после президентских выборов 2020 года, когда Лукашенко обвинил Польшу в поддержке оппозиции. Осенью ряд стран
Ситуация усугубилась после мероприятий, связанных с чествованием памяти участников военных преступлений, - вплоть до взаимной высылки дипломатов.
В конце февраля в Бресте прошло неофициальное мероприятие, посвященное "дню проклятых солдат", с участием польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка. Вскоре после этого МИД Беларуси предложил Тимофеюку покинуть республику.
Прокуратура Бреста
Официальная Варшава осудила высылку Тимофеюка из Беларуси и предприняла ответный шаг, выслав белорусского дипломата. МИД Беларуси потребовал, чтобы страну покинул польский консул в Гродно
Варшава объявила, что "в связи с продолжением недружественных жестов Минска" высылает генконсула Беларуси в Белостоке и консула из диппредставительства в Варшаве.
Кроме того, в марте была задержана глава официально не признанного Союза поляков Беларуси Анжелика Борис. Она
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Дипломатическое представительство приостановило прием документов в марте на фоне осложнений отношений между Минском и Варшавой.
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