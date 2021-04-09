ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Из Намибии депортирована белоруска, приговоренная в 2006 году к 5,5 годам за махинации с топливом

09.04.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Находящаяся в международном розыске с 2009 года Виктория Цуник доставлена в Минск. Женщину выдала Намибия, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Виктория Цуник в 2006 году была признана виновной в должностных преступлениях и легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путем, и осуждена к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.

— От исполнения данного приговора Цуник уклонилась, в связи с чем в январе 2009 года она объявлена в международный розыск, — рассказали в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, женщина скрывалась в различных странах Африки, в том числе Анголе и Намибии. После установления местонахождения Цуник на территории области Замбези Республики Намибия Генеральная прокуратура обратилась с запросом об экстрадиции ее в Беларусь.

— Несмотря на сжатые сроки передачи Цуник, установленные намибийской стороной, сложности с проработкой маршрута этапирования, ограниченность времени для подготовки и перевода дополнительных материалов с целью получения разрешения на транзитную перевозку выданного лица по территории нескольких иностранных государств, осужденная в сопровождении спецконвоя МВД Республики Беларусь 30.03.2021 доставлена в Минск. В настоящее время Цуник находится в белорусском пенитенциарном учреждении, — сообщили в ведомстве.

Предпринимателя из Витебска Викторию Цуник в 2005 году обвинили в махинациях с топливом. Суд Железнодорожного района Витебска приговорил ее к пяти с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным ведомства, женщина скрывалась в различных странах Африки, в том числе Анголе и Намибии.
 
Новости дня
Новости общества
 
С 13 апреля открывается ж/д-сообщение между Брестом и Санкт-Петербургом. И добавятся поезда в Москву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by