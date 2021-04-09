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Из Намибии депортирована белоруска, приговоренная в 2006 году к 5,5 годам за махинации с топливом
09.04.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Находящаяся
Виктория Цуник в 2006 году была признана виновной в должностных преступлениях и легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путем, и осуждена к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.
— От исполнения данного приговора Цуник уклонилась, в связи с чем в январе 2009 года она объявлена в международный розыск, — рассказали в Генпрокуратуре.
По данным ведомства, женщина скрывалась в различных странах Африки, в том числе Анголе и Намибии. После установления местонахождения Цуник на территории области Замбези Республики Намибия Генеральная прокуратура обратилась с запросом об экстрадиции ее в Беларусь.
— Несмотря на сжатые сроки передачи Цуник, установленные намибийской стороной, сложности с проработкой маршрута этапирования, ограниченность времени для подготовки и перевода дополнительных материалов с целью получения разрешения на транзитную перевозку выданного лица по территории нескольких иностранных государств, осужденная в сопровождении спецконвоя МВД Республики Беларусь 30.03.2021 доставлена в Минск. В настоящее время Цуник находится в белорусском пенитенциарном учреждении, — сообщили в ведомстве.
Предпринимателя из Витебска Викторию Цуник в 2005 году обвинили в махинациях с топливом. Суд Железнодорожного района Витебска приговорил ее к пяти с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества.
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По данным ведомства, женщина скрывалась в различных странах Африки, в том числе Анголе и Намибии.
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