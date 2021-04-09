Из Намибии депортирована белоруска, приговоренная в 2006 году к 5,5 годам за махинации с топливом

Источник материала: Tut.by

Находящаяся в международном розыске с 2009 года Виктория Цуник доставлена в Минск. Женщину выдала Намибия, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Виктория Цуник в 2006 году была признана виновной в должностных преступлениях и легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путем, и осуждена к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.

— От исполнения данного приговора Цуник уклонилась, в связи с чем в январе 2009 года она объявлена в международный розыск, — рассказали в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, женщина скрывалась в различных странах Африки, в том числе Анголе и Намибии. После установления местонахождения Цуник на территории области Замбези Республики Намибия Генеральная прокуратура обратилась с запросом об экстрадиции ее в Беларусь.

— Несмотря на сжатые сроки передачи Цуник, установленные намибийской стороной, сложности с проработкой маршрута этапирования, ограниченность времени для подготовки и перевода дополнительных материалов с целью получения разрешения на транзитную перевозку выданного лица по территории нескольких иностранных государств, осужденная в сопровождении спецконвоя МВД Республики Беларусь 30.03.2021 доставлена в Минск. В настоящее время Цуник находится в белорусском пенитенциарном учреждении, — сообщили в ведомстве.

Предпринимателя из Витебска Викторию Цуник в 2005 году обвинили в махинациях с топливом. Суд Железнодорожного района Витебска приговорил ее к пяти с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества.