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С 13 апреля открывается ж/д-сообщение между Брестом и Санкт-Петербургом. И добавятся поезда в Москву
09.04.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 13 апреля Белорусская железная дорога открывает сообщение между Брестом и Санкт-Петербургом. По
Поезд по маршруту Брест — Санкт-Петербург будет отправляться каждый день в 14.30 (из Минска — в 18.44), из Санкт-Петербурга в Брест — в 18.23. Время в пути от начальной до конечной станции — более 17 часов.
Также с 13 апреля начнет курсировать поезд Москва — Брест. Из Бреста он будет отправляться в 17.37 (в Москве он окажется в 6.53 следующего дня), из российской столицы в Беларусь — в 22.17. Поезд будет ходить через день.
А поезд по маршруту Минск — Москва, который возобновился в феврале этого года, с 13 апреля станет ежедневным.
Кроме этого, в планах у Белорусской железной дороги с 27 апреля запустить поезд Минск — Адлер через Гомель. Первый рейс отправится из Минска в 12.20 27 апреля и прибудет на конечную станцию спустя почти 43 часа — 29 апреля в 12.32. На первоначальном этапе поезд будет курсировать один раз в четыре дня.
В БелЖД обращают внимание, что пассажирами поезда могут быть только граждане Беларуси и России: из-за антиковидных мер въезд в Россию гражданам многих государств по-прежнему запрещен.
Как уточнили в контакт-центре БелЖД, для того, чтобы попасть на поезд, необходим ПЦР-тест с отрицательным результатом, сданный не ранее чем за 72 часа до поездки.
Сколько стоит билет в плацкартном вагоне и в купе, пока неизвестно: на сайте БелЖД пока невозможно купить билеты на поезда по перечисленным маршрутам. В пресс-службе Белорусской железной дороги уточнили, что цены в ближайшее время появятся на сайте.
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С 13 апреля открывается ж/д-сообщение между Брестом и Санкт-Петербургом. И добавятся поезда в Москву
С 13 апреля Белорусская железная дорога открывает сообщение между Брестом и Санкт-Петербургом. По информации пресс-службы БЖД, поезд будет курсировать каждый день....
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