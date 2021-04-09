«Иногда парализует - двигаются только глаза». История Анжелики, у которой дистрофическая миотония

Источник материала: Tut.by

В 27 лет Анжелика стала замечать, что ей все труднее ходить, появилась слабость в мышцах. Сначала она списывала это на усталость от работы и занятий спортом, но состояние все ухудшалось. Женщина обращалась к врачам, но никто не мог объяснить, что с ней происходит. И так было на протяжении семи лет. Анжелику даже отправляли к психиатру, потому что никто не верил, что она плохо себя чувствует. Но в какой-то момент женщине поставили диагноз — дистрофическая миотония. С каждым годом ее состояние ухудшается, иногда парализует так, что двигаются только глаза. И каждый раз непонятно — это уже навсегда или она все же сможет двигаться. Однажды Анжелику сковало так, что она лежала почти 3 года, кричала от боли при малейшем движении. Но женщина не сдается и делает все, чтобы жить полноценно, вопреки трудностям.