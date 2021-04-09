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Витеблян по субботам приглашают на весенние ярмарки. Где они пройдут

09.04.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске по субботам — с 10 апреля по 8 мая — пройдут весенние ярмарки, сообщает горисполком.


Фото: grodnonews.by

На ярмарках можно будет купить все, что нужно к новому дачному сезону: семенную картошку, саженцы, удобрения, инвентарь для работы в огороде и саду, стройматериалы и т.д.

Торговые палатки разместятся:

  • на улице Ленина (участок от остановки «Ратуша» до кафе «Аврора»)
  • возле концертного зала «Витебск»
  • на Пролетарской площади
  • на рынке «Центральный» (улица Офицерская, 2).

Покупателей здесь ждут с 9.00 до 14.00.

 
Теги: Витебск
 
 
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На ярмарках можно будет купить все, что нужно к новому дачному сезону: семенную картошку, саженцы, удобрения, инвентарь для работы в огороде и саду, стройматериалы и...
 
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