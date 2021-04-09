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Витеблян по субботам приглашают на весенние ярмарки. Где они пройдут
09.04.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске по субботам — с 10 апреля по 8 мая — пройдут весенние ярмарки,
На ярмарках можно будет купить все, что нужно к новому дачному сезону: семенную картошку, саженцы, удобрения, инвентарь для работы в огороде и саду, стройматериалы и т.д.
Торговые палатки разместятся:
Покупателей здесь ждут с 9.00 до 14.00.
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На ярмарках можно будет купить все, что нужно к новому дачному сезону: семенную картошку, саженцы, удобрения, инвентарь для работы в огороде и саду, стройматериалы и...
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