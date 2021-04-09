Витеблян по субботам приглашают на весенние ярмарки. Где они пройдут

Источник материала: Tut.by

В Витебске по субботам — с 10 апреля по 8 мая — пройдут весенние ярмарки, сообщает горисполком.



Фото: grodnonews.by

На ярмарках можно будет купить все, что нужно к новому дачному сезону: семенную картошку, саженцы, удобрения, инвентарь для работы в огороде и саду, стройматериалы и т.д.

Торговые палатки разместятся:

на улице Ленина (участок от остановки «Ратуша» до кафе «Аврора»)

возле концертного зала «Витебск»

на Пролетарской площади

на рынке «Центральный» (улица Офицерская, 2).

Покупателей здесь ждут с 9.00 до 14.00.