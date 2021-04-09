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До 15 градусов тепла и солнце. Погода в Могилеве в выходные
09.04.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Апрель наконец вспомнил, что он весна: в эти выходные в Могилеве будет до +15°С и солнечно. И никакого снега на ближайшую неделю. При этом разбежка с ночными температурами будет довольно большой. По
Сегодня, 9 апреля, будет переменная облачность, максимум +9°С.
В субботу прогнозируют уже до +11°С, а ночью — +1°С. Будет облачно с прояснениями и ветрено — порывы ветра будут достигать 17 м/с.
В воскресенье, 11 апреля, будет идеальная погода для прогулок: солнечно, безветренно, до +15°С.
В понедельник ожидается ясная солнечная погода. Столбик термометра будет колебаться в пределах +4…14°С.
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Апрель вспомнил, что он весна, по крайней мере, на ближайшую неделю.
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