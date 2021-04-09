Адвокату Бабарико Дмитрию Лаевскому объявлен выговор

Адвокату экс-главы Белгазпромбанка и экс-кандидата на пост президента Виктора Бабарико и юриста Максима Знака Дмитрию Лаевскому дисциплинарная комиссия объявила выговор. Об этом сообщается в телеграм-канале штаба Бабарико.

8 апреля дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов приняла решение об объявлении выговора Лаевскому.

«Мотивы этого решения мне неизвестны пока что. Возможно, я их узнаю из постановления, которое мне вручат на следующей неделе», - комментирует адвокат.

Дмитрий Лаевский уверен, что ни в чем не виноват и всегда руководствовался законом.

В своем телеграм-канале Лаевский отметил , что ранее в отношении него никогда не было дисциплинарных производств.

«Однако я убежден, что состава проступка нет, и коллеги смогут в этом разобраться. Ни одно мое высказывание не имело целью причинять обиду, не касалось оценки деятельности других адвокатов или их качеств, а рассуждал я сугубо о правовом регулировании адвокатуры, которое считаю ненадлежащим и сейчас, не говоря уже о том проекте закона, который может привести к лишению меня, как адвоката бюро, права вести защиту клиентов по уголовным делам», - говорит адвокат.

В конце сообщения Лаевский добавил, что от источников в правоохранительных органах до него доходит «необычная» информация, «в том числе о возможных провокациях».