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Адвокату Бабарико Дмитрию Лаевскому объявлен выговор
09.04.2021 10:57 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Адвокату экс-главы Белгазпромбанка и экс-кандидата на пост президента Виктора Бабарико и юриста Максима Знака Дмитрию Лаевскому дисциплинарная комиссия объявила выговор. Об этом
8 апреля дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов приняла решение об объявлении выговора Лаевскому.
«Мотивы этого решения мне неизвестны пока что. Возможно, я их узнаю из постановления, которое мне вручат на следующей неделе», - комментирует адвокат.
Дмитрий Лаевский уверен, что ни в чем не виноват и всегда руководствовался законом.
В своем телеграм-канале Лаевский
«Однако я убежден, что состава проступка нет, и коллеги смогут в этом разобраться. Ни одно мое высказывание не имело целью причинять обиду, не касалось оценки деятельности других адвокатов или их качеств, а рассуждал я сугубо о правовом регулировании адвокатуры, которое считаю ненадлежащим и сейчас, не говоря уже о том проекте закона, который может привести к лишению меня, как адвоката бюро, права вести защиту клиентов по уголовным делам», - говорит адвокат.
В конце сообщения Лаевский добавил, что от источников в правоохранительных органах до него доходит «необычная» информация, «в том числе о возможных провокациях».
Напомним, 24 марта стало известно, что в отношении адвоката Бабарико
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Адвокату экс-главы Белгазпромбанка и экс-кандидата на пост президента Виктора Бабарико и юриста Максима Знака Дмитрию Лаевскому дисциплинарная комиссия...
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