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Адвокату Бабарико Дмитрию Лаевскому объявлен выговор

09.04.2021 10:57 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Адвокату экс-главы Белгазпромбанка и экс-кандидата на пост президента Виктора Бабарико и юриста Максима Знака Дмитрию Лаевскому дисциплинарная комиссия объявила выговор. Об этом сообщается в телеграм-канале штаба Бабарико.

8 апреля дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов приняла решение об объявлении выговора Лаевскому.

«Мотивы этого решения мне неизвестны пока что. Возможно, я их узнаю из постановления, которое мне вручат на следующей неделе», - комментирует адвокат.

Дмитрий Лаевский уверен, что ни в чем не виноват и всегда руководствовался законом.

В своем телеграм-канале Лаевский отметил, что ранее в отношении него никогда не было дисциплинарных производств.

«Однако я убежден, что состава проступка нет, и коллеги смогут в этом разобраться. Ни одно мое высказывание не имело целью причинять обиду, не касалось оценки деятельности других адвокатов или их качеств, а рассуждал я сугубо о правовом регулировании адвокатуры, которое считаю ненадлежащим и сейчас, не говоря уже о том проекте закона, который может привести к лишению меня, как адвоката бюро, права вести защиту клиентов по уголовным делам», - говорит адвокат.

В конце сообщения Лаевский добавил, что от источников в правоохранительных органах до него доходит «необычная» информация, «в том числе о возможных провокациях».

Напомним, 24 марта стало известно, что в отношении адвоката Бабарико начато дисциплинарное производство, тогда Лаевского вызвали на Совет коллегии адвокатов. Причины этому - пост в Facebook, в котором он не согласился с проектом изменений в законодательство об адвокатуре.

 
 
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Адвокату экс-главы Белгазпромбанка и экс-кандидата на пост президента Виктора Бабарико и юриста Максима Знака Дмитрию Лаевскому дисциплинарная комиссия...
 
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