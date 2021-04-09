В Гродно прекратили «дело о пикете с гномиком»

Источник материала: Tut.by

В суде Октябрьского района Гродно состоялось очередное судебное заседание по делу декоративного гномика с бчб-флагом. Судья Валерий Шпак закрыл административный процесс в связи с истекшим сроком правонарушения. Об этом сообщает портал S13 .





Первое судебное заседание по делу декоративного гномика с БЧБ-флагом на окне состоялось в феврале этого года. Свидетелем по административному делу проходила Ольга Бондарева, активистка движения «Антивандал». С ее слов, однажды на прогулке на окне одной из многоэтажек она увидела декоративного гномика с БЧБ-флагом. Женщина сделала фотоснимок игрушки и вызвала наряд милиции.

На владельца квартиры Юрия Яроша был составлен протокол. Гродненца обвинили в нарушении статьи 23.34 КоАП РБ (в старой редакции Кодекса — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Согласно обвинению , мужчина провел одиночный пикет, выставив на подоконник своей квартиры декоративного гномика с БЧБ-флагом.

Однако на заседании судья Шпак возвратил дело в ОВД Октябрьского района на доработку в связи с тем, что в протоколе имеются неточности и недоработки, часть ксерокопии материалов не заверены, некоторые из них не читаются вовсе.

Сегодня, 9 апреля, состоялось очередное судебное заседание, на котором судья Шпак принял решение закрыть административный процесс по данному делу в связи с истекшим сроком правонарушения.

Свидетель Бондарева на процесс не пришла.