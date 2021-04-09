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В Гродно прекратили «дело о пикете с гномиком»
09.04.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Октябрьского района Гродно состоялось очередное судебное заседание по делу декоративного гномика с бчб-флагом. Судья Валерий Шпак закрыл административный процесс в связи с истекшим сроком правонарушения. Об этом сообщает портал
Первое судебное заседание по делу декоративного гномика с БЧБ-флагом на окне состоялось в феврале этого года. Свидетелем по административному делу проходила Ольга Бондарева, активистка движения «Антивандал». С ее слов, однажды на прогулке на окне одной из многоэтажек она увидела декоративного гномика с БЧБ-флагом. Женщина сделала фотоснимок игрушки и вызвала наряд милиции.
На владельца квартиры Юрия Яроша был составлен протокол. Гродненца обвинили в нарушении статьи 23.34 КоАП РБ (в старой редакции Кодекса — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Согласно
Однако на заседании судья Шпак возвратил дело в ОВД Октябрьского района на доработку в связи с тем, что в протоколе имеются неточности и недоработки, часть ксерокопии материалов не заверены, некоторые из них не читаются вовсе.
Сегодня, 9 апреля, состоялось очередное судебное заседание, на котором судья Шпак принял решение закрыть административный процесс по данному делу в связи с истекшим сроком правонарушения.
Свидетель Бондарева на процесс не пришла.
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В суде Октябрьского района Гродно состоялось очередное судебное заседание по делу декоративного гномика с бчб-флагом. Судья Валерий Шпак закрыл административный...
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