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В Полоцке будут судить четверых мужчин: они похитили сельчанина и заставили копать себе могилу

09.04.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцке будут судить четверых мужчин за похищение человека и злостное хулиганство. Осенью прошлого года обвиняемые избили сельчанина, отвезли его в багажнике машины в лес и там заставили копать себе могилу, сообщает СК.


Фото: СК

Ночью 8 ноября прошлого года 28-летний житель Ушачей приехал в деревню в Полоцком районе к 27-летнему местному жителю. Однако того дома не было. Тогда «гость» без всякой причины избил мужчин, которые находились в доме.

Через три недели житель Ушачей снова наведался в эту же деревню. Но уже не один, а с тремя товарищами — 28-ми, 30-ти и 32-х лет. Компания разбила окно в доме. Парень, которого искали в первый раз, был дома и вышел на шум. Его ударили, затолкали в багажник машины и повезли в лес. Там заставили копать себе могилу.

Одному из злоумышленников сообщили, что очевидцы похищения парня вызвали милицию. Компания уехала, оставив потерпевшего в лесу.

Один из обвиняемых снимал на видео то, что происходило в лесу. На записи зафиксированы обстоятельства совершения преступления.

Троих мужчин обвиняют в похищении человека и злостном хулиганстве. 28-летнему парню, который вначале приезжал в деревню один, инкриминируют еще и хулиганство. Все четверо под стражей.

 
 
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Компания разбила окно в доме. Парень, которого искали, вышел на шум. Его ударили, затолкали в багажник машины и повезли в лес. Там заставили копать себе могилу.
 
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