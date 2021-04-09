|
Генпрокуратура возбудила дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной
09.04.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральный прокурор Андрей Швед заявил о возбуждении уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси в ходе Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Об этом
— В целях социальной и исторической справедливости и устранения «белых пятен» истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности, Генеральным прокурором возбуждено
По его словам, в основу принятого решения положены сведения о гибели миллионов белорусов и иных лиц вследствие зверств немецких оккупационных властей и их пособников.
Швед отметил, что в отношении белорусского государства до настоящего времени проводится агрессивная политика со стороны ряда европейских государств. По его словам, возбуждение уголовного деле по факту геноцида — новый этап в борьбе с реабилитацией нацизма.
Генпрокурор отметил, что лица, обвиняемые в геноциде, должны быть судимы компетентным судом того государства, где это было совершено.
Имена уже умерших преступников должны быть оглашены, а те, кто живы — привлечены к суду, заявил Швед.
По его словам, Беларусь в рамках расследования дела будет обращаться в Нюрнберг до получения ряда материалов, а также к некоторым странам, в том числе — Литве и Польше.
Он отметил, что Беларусь рассчитывает на помощь России в расследовании уголовного дела.
— Объективно мы рассчитываем на оперативную помощь ведомств и архивов России, где, по нашим сведениям, собрано и имеется достаточно много документов о геноциде белорусов и других лиц, проживавших на территории БССР в период Великой Отечественной войны, —
Законопроект, направленный на недопущение героизации нацизма, парламент
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Швед отметил, что в отношении белорусского государства до настоящего времени проводится агрессивная политика со стороны ряда европейских государств. По его...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)