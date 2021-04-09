Генпрокуратура возбудила дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной

Источник материала: Tut.by

Генеральный прокурор Андрей Швед заявил о возбуждении уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси в ходе Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Об этом сообщает Sputnik Беларусь .



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— В целях социальной и исторической справедливости и устранения «белых пятен» истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности, Генеральным прокурором возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси, — заявил Швед.

По его словам, в основу принятого решения положены сведения о гибели миллионов белорусов и иных лиц вследствие зверств немецких оккупационных властей и их пособников.

Швед отметил, что в отношении белорусского государства до настоящего времени проводится агрессивная политика со стороны ряда европейских государств. По его словам, возбуждение уголовного деле по факту геноцида — новый этап в борьбе с реабилитацией нацизма.

Генпрокурор отметил, что лица, обвиняемые в геноциде, должны быть судимы компетентным судом того государства, где это было совершено.

Имена уже умерших преступников должны быть оглашены, а те, кто живы — привлечены к суду, заявил Швед.

По его словам, Беларусь в рамках расследования дела будет обращаться в Нюрнберг до получения ряда материалов, а также к некоторым странам, в том числе — Литве и Польше.

Он отметил, что Беларусь рассчитывает на помощь России в расследовании уголовного дела.

— Объективно мы рассчитываем на оперативную помощь ведомств и архивов России, где, по нашим сведениям, собрано и имеется достаточно много документов о геноциде белорусов и других лиц, проживавших на территории БССР в период Великой Отечественной войны, — цитирует Шведа ТАСС.

Ст. 127 Геноцид: действия, совершаемые с целью планомерного уничтожения полностью или частично какой-либо расовой, национальной, этнической, религиозной группы или группы, определенной на основе любого другого произвольного критерия, путем убийства членов такой группы или причинения им тяжких телесных повреждений, либо умышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение такой группы, либо насильственной передачи детей из одной этнической группы в другую, либо принятия мер по воспрепятствованию деторождения в среде такой группы (геноцид), — наказываются лишением свободы на срок от 10 до 25 лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью.

Законопроект, направленный на недопущение героизации нацизма, парламент рассмотрел на весенней сессии. О необходимости его принятия Лукашенко говорил на совещании по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка. Тогда он привел в пример Россию, которая оперативно приняла соответствующий закон.