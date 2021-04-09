Изменения в закон о СМИ: что вошло в новый документ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в первом чтении законопроект об "Изменении законов по вопросам средств массовой информации", теперь стали известны его подробности, информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале.

Законопроект предусматривает, что учредителями СМИ не могут быть физические или юрлица, которые являлись учредителями средства массовой информации, но их выпуск был прекращен, в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда. Также издания, доступ к которым был ограничен, – в течение трех лет со дня принятия решения об ограничении доступа.

Журналист может быть лишен аккредитации, если он или юрлицо, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушили установленный порядок аккредитации либо распространили сведения, не соответствующие действительности и порочат деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста, либо совершен умышленный противоправный поступок во время профессиональной деятельности.

Выпуск СМИ может быть прекращен решением республиканского органа госуправления в следующих случаях:

если юрлицу, на которое возложены функции редакции СМИ, или учредителю, владельцу в течение года было вынесено два и более письменных предупреждений;

когда Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере найдет в издании продукцию сообщений и (или) материалов, распространение которых способно привести к возникновению угроз нацбезопасности.

Иск о прекращении выпуска СМИ может быть предъявлен, а решение республиканского органа госуправления в сфере массовой информации о прекращении выпуска издания должно принято не позднее, чем шесть месяцев со дня появления оснований для данного решения.

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Если нет технической возможности ограничить доступ к составной части интернет-ресурса, а владелец не принимает меры по удалению указанной информации, то орган госуправления может принять решение ограничить доступ к ресурсу в целом.

Если такие сайты будут создавать "зеркала", то попадут в список идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен.

Юрлицо, на которое возложены функции редакции СМИ, обязано:

соблюдать основные принципы работы СМИ;

не допускать распространение запрещенной законом информации, а также материалов, которые содержат нецензурные слова и выражения;

не допускать распространение недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам;

не допускать распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство или деловую репутацию физлиц либо деловую репутацию юрлиц;

не допускать использование СМИ для осуществления запрещенной законодательными актами деятельности.

В документе прописаны функции и ограничения для журналистов, владельцев СМИ и сетевых изданий. Кроме того, обновлены вопросы перерегистраций изданий, аккредитаций журналистов, перечень запрещенной информации, обозначены функции редакций средств массовой информации.

Полный перечень изменений законопроекта можно найти сайте Национального правового интернет-портала.

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