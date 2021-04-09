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Изменения в закон о СМИ: что вошло в новый документ
09.04.2021 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр – Sputnik. Палата представителей Национального собрания Беларуси
Законопроект предусматривает, что учредителями СМИ не могут быть физические или юрлица, которые являлись учредителями средства массовой информации, но их выпуск был прекращен, в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда. Также издания, доступ к которым был ограничен, – в течение трех лет со дня принятия решения об ограничении доступа.
Журналист может быть лишен аккредитации, если он или юрлицо, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушили установленный порядок аккредитации либо распространили сведения, не соответствующие действительности и порочат деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста, либо совершен умышленный противоправный поступок во время профессиональной деятельности.
Выпуск СМИ может быть прекращен решением республиканского органа госуправления в следующих случаях:
Иск о прекращении выпуска СМИ может быть предъявлен, а решение республиканского органа госуправления в сфере массовой информации о прекращении выпуска издания должно принято не позднее, чем шесть месяцев со дня появления оснований для данного решения.
Если нет технической возможности ограничить доступ к составной части интернет-ресурса, а владелец не принимает меры по удалению указанной информации, то орган госуправления может принять решение ограничить доступ к ресурсу в целом.
Если такие сайты будут создавать "зеркала", то попадут в список идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен.
Юрлицо, на которое возложены функции редакции СМИ, обязано:
В документе прописаны функции и ограничения для журналистов, владельцев СМИ и сетевых изданий. Кроме того, обновлены вопросы перерегистраций изданий, аккредитаций журналистов, перечень запрещенной информации, обозначены функции редакций средств массовой информации.
Полный перечень изменений законопроекта можно найти
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Законопроект регулирует многие вопросы, в том числе работу журналистов, сетевых изданий, средств массовой информации.
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