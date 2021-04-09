Синоптики о погоде в выходные: как раз для прогулок и пикников

Источник материала: Tut.by

Погода взяла курс на потепление, юго-западные ветры принесут в Беларусь теплую воздушную массу. Как сообщает Белгидромет, в пятницу максимальная температура воздуха в разгар дня ожидается +7…+12°С. В выходные повышение температур продолжится.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4°С, максимальная днем +13…+19°С. Насладиться долгожданным теплом помешает порывистый ветер.

11 апреля в области повышенного атмосферного давления, а значит и без осадков, окажется большая часть территории страны. Кратковременные дожди возможны только в северо-западных районах. Ночью и утром местами по стране могут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер южный ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью от -1 по юго-востоку до +6°С по западу, днем +13…+19°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +21°С.

В первые дни следующей недели сохранится теплая погода.

В понедельник ожидается преимущественно без осадков, лишь днем местами в западных и восточных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер южной четверти умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха ночью от 0°С по юго-востоку до +8°С по западу, днем +13 +20°С.

Но уже с середины недели погода начнет портиться — пойдут дожди, по западу страны возможно с мокрым снегом.