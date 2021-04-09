Источник материала: БелаПАН

Минск, 9 апреля. Возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, сообщил 9 апреля узкому кругу журналистов генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

"В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси", — цитирует Шведа РИА Новости .

По словам генпрокурора, в расследовании уголовного дела Беларусь планирует запросить правовую помощь у России, Германии и Нюрнберга. "Объективно мы рассчитываем на оперативную помощь ведомств и архивов РФ, где, по нашим сведениям, собрано и имеется достаточно много документов о геноциде белорусов и других лиц, проживавших на территории БССР в период Великой Отечественной войны. Конечно, мы обратимся за помощью к ведомствам и учреждениям ФРГ. Соответственно, мы обратимся с запросом в Нюрнберг с просьбой получить доступ к материалам Нюрнбергского процесса для того, чтобы вычленить те сведения и доказательства, которые связаны с Беларусью", — сказал Швед.

Он также заявил о необходимости направить запросы об оказании помощи в Литву, Польшу и ряд других государств.

В середине марта глава Генпрокуратуры сообщил, что ведомство уже несколько месяцев работает над вопросом о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны и что совместно с парламентом подготовило законопроект, направленный на противодействие героизации нацизма.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Швед: Возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период Минск, 9 апреля. Возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, сообщил 9 апреля...

Анастасия Лосич, БелаПАН.