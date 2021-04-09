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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так III Республиканский конкурс по модельному спорту прошел в столице Яркий старт на подиуме. Состязание между самыми грациозными юными моделями собрало накануне в столичном Дворце спорта "Уручье" более 200 участников. Посетители школ...

Яркий старт на подиуме. Состязание между самыми грациозными юными моделями собрало накануне в столичном Дворце спорта "Уручье" более 200 участников. Посетители школ моделей и театров мод продемонстрировали мастерство подиумного шага. Их оценивало компетентное жюри сразу в нескольких номинациях, среди которых "дефиле" и "дефиле фристайл". За золотые медали в белорусской спортивной лиге моделей боролись представители разных городов нашей страны в возрасте от 4 до 17 лет. Впервые в соревновании появилась и новая категория "Модели 18 плюс".Соревнования по модельному спорту в нашей стране - достаточно новое явление. Они проходят всего в третий раз и собирают все больше желающих продемонстрировать свой талант.