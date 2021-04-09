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В Брестской области к "Неделе леса" присоединились более 6 тысяч человек

09.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси продолжается акция "Неделя леса". В этом году она проходит уже в 14-й раз и приурочена к Году народного единства. В Брестской области к акции  присоединились руководители облисполкома и областного Совета депутатов. Они высадили саженцы сосны на одной из культивированных лесосек в Брестском районе. 

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома: "Ты садишь лес, ты садишь будущее. Это вклад в природу, легкие Беларуси. В стране принята серьезная программа по сохранению леса, поэтому у нас развита деревообрабатывающая промышленность".

В Брестской области к "Неделе леса" присоединились более 6 тысяч человек. Планируют высадить около 2 млн деревьев.

 
 
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В Беларуси продолжается акция "Неделя леса". В этом году она проходит уже в 14-й раз и приурочена к Году народного единства. В Брестской области к акции ...
 
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