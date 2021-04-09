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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Брестской области к "Неделе леса" присоединились более 6 тысяч человек В Беларуси продолжается акция "Неделя леса". В этом году она проходит уже в 14-й раз и приурочена к Году народного единства. В Брестской области к акции ...

В Беларуси продолжается акция "Неделя леса". В этом году она проходит уже в 14-й раз и приурочена к Году народного единства. В Брестской области к акции присоединились руководители облисполкома и областного Совета депутатов. Они высадили саженцы сосны на одной из культивированных лесосек в Брестском районе.В Брестской области к "Неделе леса" присоединились более 6 тысяч человек. Планируют высадить около 2 млн деревьев.