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Кондитерский кластер планируют создать в Беларуси
09.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКондитерский кластер планируют создать в Беларуси. Стартует "сладкий альянс" с объединения двух крупных кондитерских фабрик, на которых проведут модернизацию производства и оптимизацию ассортимента. За счет объединения руководители сладких компаний планируют также снизить себестоимость товара. Речь идет о легендарной фабрике "Спартак", которая экспортирует свой товар более чем в 25 стран, и компании "Красный мозырянин" - одного из старейших в Беларуси предприятий пищевой промышленности, история фабрики началась в 1913 году.
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Кондитерский кластер планируют создать в Беларуси. Стартует "сладкий альянс" с объединения двух крупных кондитерских фабрик, на которых проведут модернизацию...
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