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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кондитерский кластер планируют создать в Беларуси Кондитерский кластер планируют создать в Беларуси. Стартует "сладкий альянс" с объединения двух крупных кондитерских фабрик, на которых проведут модернизацию...

Кондитерский кластер планируют создать в Беларуси. Стартует "сладкий альянс" с объединения двух крупных кондитерских фабрик, на которых проведут модернизацию производства и оптимизацию ассортимента. За счет объединения руководители сладких компаний планируют также снизить себестоимость товара. Речь идет о легендарной фабрике "Спартак", которая экспортирует свой товар более чем в 25 стран, и компании "Красный мозырянин" - одного из старейших в Беларуси предприятий пищевой промышленности, история фабрики началась в 1913 году.