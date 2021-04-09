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Кондитерский кластер планируют создать в Беларуси

09.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Кондитерский кластер планируют создать в Беларуси. Стартует "сладкий альянс" с объединения двух крупных кондитерских фабрик, на которых проведут модернизацию производства и оптимизацию ассортимента. За счет объединения руководители сладких компаний планируют также снизить себестоимость товара. Речь идет о легендарной фабрике "Спартак", которая экспортирует свой товар более чем в 25 стран, и компании "Красный мозырянин" - одного из старейших в Беларуси предприятий пищевой промышленности, история фабрики началась в 1913 году.
 
 
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Кондитерский кластер планируют создать в Беларуси. Стартует "сладкий альянс" с объединения двух крупных кондитерских фабрик, на которых проведут модернизацию...
 
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