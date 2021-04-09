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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси найдено новое месторождение нефти На нефтяной карте Беларуси появился новый объект. В центральной зоне Припятского прогиба в Речицком районе специалисты Белоруснефти открыли Гурьяновское...

На нефтяной карте Беларуси появился новый объект. В центральной зоне Припятского прогиба в Речицком районе специалисты Белоруснефти открыли Гурьяновское месторождение. По предварительной оценке, геологические запасы находятся на глубине четыре с половиной километра и могут составить 600 тысяч тонн. По результатам испытания нефтеперспективных отложений ожидают получить здесь фонтанный приток нефти. В ближайшие два года в центральной структурной зоне Припятского прогиба планируют пробурить 13 поисково-разведочных скважин.Суммарно в этом году планируют добыть 1 млн 730 тыс. тонн.