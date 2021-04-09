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В Беларуси найдено новое месторождение нефти
09.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа нефтяной карте Беларуси появился новый объект. В центральной зоне Припятского прогиба в Речицком районе специалисты Белоруснефти открыли Гурьяновское месторождение. По предварительной оценке, геологические запасы находятся на глубине четыре с половиной километра и могут составить 600 тысяч тонн. По результатам испытания нефтеперспективных отложений ожидают получить здесь фонтанный приток нефти. В ближайшие два года в центральной структурной зоне Припятского прогиба планируют пробурить 13 поисково-разведочных скважин.
Петр Повжик, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть": "За последние 5 лет мы открыли в регионе уже 8 новых месторождений нефти. При этом прирост извлекаемых запасов за счет открытия составил 7,5 млн тонн. С 2018 года мы стабильно мы вышли на 100-процентную компенсацию добываемой нефти приростом извлекаемых запасов".
Сергей Шевеленко, замначальника по геологии НГДУ "Речицанефть": "В перспективе с применением новейших технологий по освоению, я думаю, что мы можем здесь ожидать и до 50 тонн в сутки. Это вполне достойный показатель. По сути, на уровне Российской Федерации".
Суммарно в этом году планируют добыть 1 млн 730 тыс. тонн.
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На нефтяной карте Беларуси появился новый объект. В центральной зоне Припятского прогиба в Речицком районе специалисты Белоруснефти открыли Гурьяновское...
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