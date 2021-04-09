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Дни культуры Пакистана - проект в Университете культуры
09.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС особенностями самобытной культуры исламского Востока познакомились студенты и преподаватели Белорусского государственного университета культуры и искусств. В среду в вузе стартовали Дни культуры Пакистана. В рамках проекта - лектории и кинопоказы, выставка живописи, графики и каллиграфии, презентация фоторабот. Изюминкой мероприятия стала дегустация блюд пакистанской кухни.
Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный посол Пакистана в Беларуси: "Не так давно мы отметили четверть столетия дипломатических отношений между нашими странами. За время партнерства в самых разных сферах подписано 80 соглашений. Мы сотрудничаем как в социально-экономических, так и в образовательно-культурных вопросах. Дни культуры Пакистана в Университете культуры - это старт большого проекта, который выйдет за рамки столицы и пройдет по крупным городам Беларуси".
Дни культуры Пакистана дают возможность белорусам более подробно познакомиться с традициями и искусством этой географически далекой и древней страны. Продолжением проекта станут и взаимообмены группами студентов и преподавателей университетов Беларуси и Пакистана.
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С особенностями самобытной культуры исламского Востока познакомились студенты и преподаватели Белорусского государственного университета культуры и искусств....
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