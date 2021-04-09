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В Большом концертном зале Белгосфилармонии состоится гранд-концерт, посвященный юбилею гимназии-колледжа при БГАМ

09.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К 85-летию гимназии-колледжа при Академии музыки. Сегодня в Большом концертном зале Белгосфилармонии состоится гранд-концерт, посвященный юбилею. На сцену выйдут учащиеся и выпускники старейшего в стране учреждения музыкального образования, многие из которых известны не только у нас, но и за рубежом. Хоровые, оркестровые исполнения, вокальные и инструментальные соло. За годы существования гимназия-колледж подготовила свыше 2 тысяч лауреатов престижных конкурсов, 590 воспитанников получили поощрения спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Кстати, нынешний учебный год проходит в отреставрированном историческом здании. На завершение работ в долгострое повлиял лично Глава государства. Благодаря новому проекту, появилось больше площадей для творчества - от студии звукозаписи до новых хоровых классов.  
 
 
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К 85-летию гимназии-колледжа при Академии музыки. Сегодня в Большом концертном зале Белгосфилармонии состоится гранд-концерт, посвященный юбилею. На сцену выйдут...
 
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