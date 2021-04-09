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Личный прием граждан проведет Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык
09.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСовет Министров Беларуси продолжает приемы граждан. Сегодня на вопросы ответит Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.
Личные приемы в Минске будут проходить по предварительной записи с 10 утра. Телефоны: 8 (017) 222 65 09, 8 (017) 222 63 69.
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Совет Министров Беларуси продолжает приемы граждан. Сегодня на вопросы ответит Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. Личные...
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