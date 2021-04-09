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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Олег Новицкий отправится в свой третий полет в космос Уроженец Беларуси, летчик-космонавт Олег Новицкий сегодня отправится в свой третий космический полет. Старт запланирован на 10 часов 42 минуты по московскому...

Уроженец Беларуси, летчик-космонавт Олег Новицкий сегодня отправится в свой третий космический полет. Старт запланирован на 10 часов 42 минуты по московскому времени. В этот раз он не только командир экипажа корабля "Союз-МС-18", но и возглавит на МКС всю 65-ю длительную экспедицию. Из-за ковидных ограничений ни родственники, ни журналисты не смогли отправиться на Байконур, чтобы поддержать экипаж перед стартом.Поэтому наша съемочная группа побывала в семье Новицких и узнала о ее космических традициях. РепортажДля пятилетней Риты ракета - это космический домик, на котором ее любимый папа с друзьями отправился в захватывающее приключение к звездам. Сегодня все ее земные рисунки только о космосе. Лучший она отправит посылкой папе на МКС, ведь с собой он смог взять только килограмм самых необходимых вещей.По традиции перед каждым полетом Олег Новицкий дарит своим девочкам подвески с эмблемой экипажа или номером космической экспедиции. В этом году эта цифра - 65. Они, не снимая, носят украшения до его возвращения на Землю.У женской половины семьи Новицких тоже свои традиции. Перед каждой экспедицией в космос у Олега Викторовича - обновка. Эксклюзивная футболка с портретом его любимых девочек.От Земли до орбиты МКС - более 400 километров. По земным меркам вроде немного, но кажется - целая вечность.Поэтому, чтобы скрасить космические будни Олега Новицкого, семья ему пишет настоящие бумажные письма. От руки, в конверте, с адресом: Новицкому на борт МКС.А чтобы скрасить свои земные будни, пока муж в космосе, Юлия, между прочим журналист по образованию, стала писать "Дневники жены космонавта" - простым и доступным языком рассказывает о пилотируемой космонавтике. Как сама шутит, это ее женский взгляд на космос. Кстати, черновой вариант всегда отправляет на вычитку мужу.Благодаря Юлии, каждый полет Олега Новицкого - это интересный и захватывающий роман о космосе. Сейчас автор работает над третьей частью трилогии. И скоро читатель узнает о пристыковке к МКС многофункционального модуля "Наука", который должен стать частью космической станции, а также о мечте Олега Новицкого - выходе в открытый космос.