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Олег Новицкий отправится в свой третий полет в космос

09.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уроженец Беларуси, летчик-космонавт Олег Новицкий сегодня отправится в свой третий космический полет. Старт запланирован на 10 часов 42 минуты по московскому времени. В этот раз он не только командир экипажа корабля "Союз-МС-18", но и возглавит на МКС всю 65-ю длительную экспедицию. Из-за ковидных ограничений ни родственники, ни журналисты не смогли отправиться на Байконур, чтобы поддержать экипаж перед стартом. 

Поэтому наша съемочная группа побывала в семье Новицких и узнала о ее космических традициях. Репортаж Дарьи Белоусовой-Петровской.

Для пятилетней Риты ракета - это космический домик, на котором ее любимый папа с друзьями отправился в захватывающее приключение к звездам. Сегодня все ее земные рисунки только о космосе. Лучший она отправит посылкой папе на МКС, ведь с собой он смог взять только килограмм самых необходимых вещей.

Юлия Новицкая, жена Олега Новицкого, журналист, автор книг "Дневники жены космонавта": "В этот килограмм у него вошли по традиции белорусский флаг, российский флаг, фотографии семейные. Мы даже знаем, какой предмет сколько весит. Допустим, одна фотография 10Х15 весит 3 грамма. Ему разрешается до 30 фотографий взять, не больше".

По традиции перед каждым полетом Олег Новицкий дарит своим девочкам подвески с эмблемой экипажа или номером космической экспедиции. В этом году эта цифра - 65. Они, не снимая, носят украшения до его возвращения на Землю.

Олег Новицкий отправится в свой третий полет в космос


Юлия Новицкая, жена Олега Новицкого, журналист, автор книг "Дневники жены космонавта": "Когда он приземляется, уже можно выбирать, хочешь от первого полета наденешь, хочешь от второго. Но полгода, что он летает, я в ней все время хожу. Как талисман, и нравится она мне, и спокойнее, и эксклюзив. На данный момент их всего три таких: у меня, Яны и Риты".

У женской половины семьи Новицких тоже свои традиции. Перед каждой экспедицией в космос у Олега Викторовича - обновка. Эксклюзивная футболка с портретом его любимых девочек.

Олег Новицкий отправится в свой третий полет в космос


Яна Новицкая, старшая дочь Олега Новицкого: "Это на первый полет мы делали, тут только я и мама. Для второго полета здесь нас уже трое. Первый раз папа такой, что я там буду с вашими лицами ходить?! Потом нормально, понравилось, втянулся. Вроде такая иллюзия присутствия, что мы рядом с ним".

От Земли до орбиты МКС - более 400 километров. По земным меркам вроде немного, но кажется - целая вечность.

Поэтому, чтобы скрасить космические будни Олега Новицкого, семья ему пишет настоящие бумажные письма. От руки, в конверте, с адресом: Новицкому на борт МКС.

Юлия Новицкая, жена Олега Новицкого, журналист, автор книг "Дневники жены космонавта": "Я писала, что Ритуха ползает по полу, ест яблоко, потом  яблочными руками хватает Яну за коленки, Яна визжит, а Рита смеется. Он это читает, ему кажется, что он это представляет, что он это видит, что он с нами на Земле находится. Ему этого не хватает, ему это надо".

Олег Новицкий отправится в свой третий полет в космос


А чтобы скрасить свои земные будни, пока муж в космосе, Юлия, между прочим журналист по образованию, стала писать "Дневники жены космонавта" - простым и доступным языком рассказывает о пилотируемой космонавтике. Как сама шутит, это ее женский взгляд на космос. Кстати, черновой вариант всегда отправляет на вычитку мужу.

Юлия Новицкая, жена Олега Новицкого, журналист, автор книг "Дневники жены космонавта": "Обычно он у меня немногословный. Он все время пишет так: "Ок" или "Хорошо" или "нормально". То есть, нет никаких возвышенных слов: какая ты молодец, как хорошо ты написала! Нет! Но от него хорошо и нормально - это высшая похвала. Значит можно выдавать в эфир!".

Благодаря Юлии, каждый полет Олега Новицкого - это интересный и захватывающий роман о космосе. Сейчас автор работает над третьей частью трилогии. И скоро читатель узнает о пристыковке к МКС многофункционального модуля "Наука", который должен стать частью космической станции, а также о мечте Олега Новицкого - выходе в открытый космос.
 
 
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Уроженец Беларуси, летчик-космонавт Олег Новицкий сегодня отправится в свой третий космический полет. Старт запланирован на 10 часов 42 минуты по московскому...
 
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